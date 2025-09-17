बैंक लॉकर में रखी चीज चोरी होने पर कौन देगा मुआवजा, जानें नियम

अगर बैंक की लापरवाही प्रुफ होती है, तो ग्राहक को लॉकर के एनुअल किराए का 100 गुना तक मुआवजा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लॉकर का एनुअल किराया 5,000 रुपये है, तो अधिकतम मुआवजा 5,00,000 रुपये तक हो सकता है। हालांकि, यह राशि ग्राहक के नुकसान की वास्तविक कीमत से कम हो सकती है, क्योंकि लॉकर में रखे सामान का मूल्य अक्सर किराए से कई गुना ज्यादा होता है। बैंक लॉकर में रखे सामान का बीमा नहीं करता, और न ही उसे यह जानने का अधिकार है कि ग्राहक ने लॉकर में क्या रखा है।