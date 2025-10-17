मिठाई, मेवा, आतिशबाज़ी नहीं है, भीतर की रोशनी है असली दिवाली: आचार्य प्रशांत

हम समूह में त्यौहार मनाते हैं, लेकिन भीतर दूरियाँ बनी रहती हैं। हम कहते हैं, “देखो सब साथ हैं, मिलकर जश्न मना रहे हैं।” पर “समूह में करीबी दिखाई देती है, लेकिन दिलों में दूरी रहती है। प्रेम तब होता है जब अलग-अलग दिखते हुए भी अलगाव महसूस न हो।” त्यौहार प्रेम का अवसर है, न कि सामूहिक शोर का।मिठास स्नेह में है, किशमिश में नहीं। “किशमिश में थोड़े ही सच्चाई है, मीठा तो स्नेह होता है।” आज मिठाईयाँ बाँटी जाती हैं लेकिन दिलों में मिठास नहीं। उपहार दिए जाते हैं पर सच्चाई नहीं दी जाती। “किसी को आप क्या उपहार दोगे सच्चाई के अलावा?” सच कहें तो सच्चाई ही सबसे बड़ा उपहार है।