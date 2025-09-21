अब जमीन सौदों में धोखाधड़ी की संभावना खत्म, केंद्र सरकार जल्द लाने वाली है नया बिल

एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में 76 सौदों के जरिए 2,898 एकड़ ज़मीन का लेन-देन हुआ, जो वर्ष 2024 के 2,515 एकड़ से ज्यादा है। इस दौरान ज़मीन सौदों का मूल्य 30,885 करोड़ रुपये तक पहुंचा। इस बिल में राज्यों के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड की जांच की शक्ति देने का अधिकार, पेपरलेस और डिजिटल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और पावर ऑफ अटॉर्नी और कोर्ट आदेशों सहित दस्तावेजों का अनिवार्य पंजीकरण जैसे कुछ प्रमुख प्रावधान शामिल है। इसके अलावा नए बिल के आने के बाद मनमाने ढंग से पंजीकरण से इनकार करना अधिक कठिन भी हो जाएगा। साथ ही इसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेनेंस होने लगेगा।