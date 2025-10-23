RJD का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी: जेपी नड्डा का महागठबंधन पर तीखा हमला

जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार के अतीत के अंधेरे दौर और मौजूदा विकाश की तुलना करते हुए चुनावी माहौल को गर्म ​कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था और उन्होने अपने बचपन के 20 साल इस जगह बिताए हैं। बिहार के पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि मुझे वो अंधकार का युग आज भी याद है, जब अपराध और अव्यवस्था का बोलबाला था। लेकिन अब समय बदल गया है और बिहार प्रगति के रास्ते पर तेज गति से दौड़ रहा है। ये उजाले का युग है, जो NDA सरकार की देन है।