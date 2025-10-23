Patrika LogoSwitch to English

RJD का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी: जेपी नड्डा का महागठबंधन पर तीखा हमला

Bihar Election: जेपी नड्डा ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरजेडी को 'रंगदारी, जंगलराज, दादागिरी' का पर्याय बताया है।

पटना

Oct 23, 2025

BJP National President JP Nadda

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (Photo-IANS)

Bihar Election: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। महागठबंधन ने गुरुवार मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। इंडिया ब्लॉक ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है। इसी बीच चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने औरंगाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए के साथ विकास का रास्ता है, जबकि महागठबंधन विनाश की ओर ले जाता है।

…जब अपराध और अव्यवस्था का बोलबाला था: जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार के अतीत के अंधेरे दौर और मौजूदा विकाश की तुलना करते हुए चुनावी माहौल को गर्म ​कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था और उन्होने अपने बचपन के 20 साल इस जगह बिताए हैं। बिहार के पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि मुझे वो अंधकार का युग आज भी याद है, जब अपराध और अव्यवस्था का बोलबाला था। लेकिन अब समय बदल गया है और बिहार प्रगति के रास्ते पर तेज गति से दौड़ रहा है। ये उजाले का युग है, जो NDA सरकार की देन है।

RJD यानी रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी

जेपी नड्डा ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरजेडी को 'रंगदारी, जंगलराज, दादागिरी' का पर्याय बताया है। विपक्ष अभी भी गुंडाराज लौटाने की कोशिश में जुटे हुए है। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा है कि इस चुनाव में उन्होंने साबित कर दिया कि वे आज भी गुंडों के राज को वापस लाने के लिए लालायित हैं।

सम्राट चौधरी का महागठबंधन पर हमला

राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, यह बात शुरू से ही समझ में आ गई थी। बिहार के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के अलावा किसी और को सत्ता नहीं दे सकते। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति सीएम बने।

तेजस्वी बोलेत्र NDA का चेहरा कौन होगा?

महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित किए जाने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इस बात को लेकर कभी भी अस्पष्टता नहीं रही है। हम इस मामले पर स्पष्ट हैं। लेकिन सवाल यह है कि NDA का चेहरा कौन होगा? अभी तक कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कोई विजन सामने नहीं आया है, कोई एजेंडा घोषित नहीं हुआ है, और कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ है। अमित शाह के बयान से साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल के विधायक अपना नेता चुनेंगे। भाजपा नहीं चाहती कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनें।

23 Oct 2025 04:15 pm

23 Oct 2025 04:14 pm

