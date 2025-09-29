बेकाबू ट्रक की टक्कर से ऑटो के उड़े परखच्चे, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, एक गंभीर घायल

बिहार में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत ( प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के रोहतास जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक और ऑटो की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में मारे गए तीनों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, यह हादसा तिलौथू-डेहरी मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, ट्रक डेहरी की ओर जा रहा था और ओवरलोडेड होने के कारण तिलौथू पेट्रोल पंप के पास वाहन से ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और उसने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में ऑटो पर सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और लोगों की मदद से सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया।
चिकित्सकों के अनुसार, घायल की हालत नाजुक है। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जाते हैं। मृतकों की पहचान चितरंजन यादव उर्फ अंशु, सोनाक्षी कुमारी (10) और आयुष कुमार (8) के रूप में की गई है। सभी औरंगाबाद जिले के नबीनगर के रहने वाले थे। मृतको के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और उनके गांव में भी मातम पसर गया है।
