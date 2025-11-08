मातम में बदली खुशियां: शादी से लौट रही कार बस स्टैंड से टकराई, तीन की मौत और सात घायल

शादी से लौट रही कार बस स्टैंड से टकराई (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां किर्लमपुडी मंडल के सोमनाडा गांव जंक्शन के पास शादी से लौट रही एक कार हादसे का शिकार हो गई। विशाखापत्तनम से राजामहेंद्रवरम की ओर जा रही यह कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को टक्कर मारती हुई बस स्टैंड से जाकर टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है।
कार में सवार लोग अन्नावरम में शादी समारोह में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर कार का टायर फट गया और चालक गाड़ी से नियंत्रण खोने लगा। गाड़ी तेज रफ्तार में इधर उधर भागने लगी। इसने पहले एक मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी और फिर बस स्टैंड से जाकर भिड़ गई। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए और तीन की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को कब्जे में लिया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकि अस्पताल ले जाया गया।
मृतकों की पहचान काकाडा राजू, अनादा कुमार और मोर्था कोंडय्या के तौर पर की गई है। सर्कल इंस्पेक्टर वाईआरके श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि, दुर्घटना में मारे गए तीनों लोग काकीनाडा जिले के रहने वाले थे। अनियंत्रित कार की चपेट में आने से इन तीनों की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही जगमपेट विधायक ज्योथुला नेहरू मौके पर पहुंचे और स्थिती का जायजा लिया। उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।
