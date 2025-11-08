मातम में बदली खुशियां: शादी से लौट रही कार बस स्टैंड से टकराई, तीन की मौत और सात घायल

कार में सवार लोग अन्नावरम में शादी समारोह में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर कार का टायर फट गया और चालक गाड़ी से नियंत्रण खोने लगा। गाड़ी तेज रफ्तार में इधर उधर भागने लगी। इसने पहले एक मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी और फिर बस स्टैंड से जाकर भिड़ गई। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए और तीन की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को कब्जे में लिया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकि अस्पताल ले जाया गया।