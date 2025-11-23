100 की रफ्तार से डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो, जीजा-साला समेत तीन की मौत

दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान उमेश कुमार और सियाराम यादव के रूप में हुई है, जो कि रिश्ते में जीजा-साला थे। इस हादसे में ड्राइवर की भी मौत हो गई, जिसकी पहचान अभी होनी बाकी है। हाईवे गश्ती दल के एसआई सूर्यनारायण सिंह ने बताया कि, वह घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। वहां सात लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि, गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वह एक लेन से टकराकर दूसरी लेन में घुस गई थी।