100 की रफ्तार से डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो, जीजा-साला समेत तीन की मौत

दरभंगा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में जीजा-साला समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए, ये सभी पटना से इलाज कराकर लौट रहे थे।

दरभंगा

image

Himadri Joshi

Nov 23, 2025

हादसे के बाद पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई स्कॉर्पियो (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार के दरभंगा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। रविवार सुबह एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें जीजा-साला समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं। यह सभी लोग मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र के राय बिहिर गांव के रहने वाले थे और पटना के एक अस्पताल से इलाज कराकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में, यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ (राष्ट्रीय राजमार्ग-27) पर ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और वह जाकर डिवाइडर से टकरा गई।

रफ्तार के कारण खोया नियंत्रण

घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, स्कॉर्पियो कम से कम 100 की रफ्तार से दौड़ रही थी, जिसके कारण ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। गाड़ी में सात लोग सवार थे, जिसमें से ड्राइवर समेत तीन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच कर क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ी को रास्ते से हटाया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने मृतकों के शवों को गाड़ी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को भी तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जिसमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

टक्कर के बाद वह एक लेन से दूसरी लेन में घुस गई गाड़ी

दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान उमेश कुमार और सियाराम यादव के रूप में हुई है, जो कि रिश्ते में जीजा-साला थे। इस हादसे में ड्राइवर की भी मौत हो गई, जिसकी पहचान अभी होनी बाकी है। हाईवे गश्ती दल के एसआई सूर्यनारायण सिंह ने बताया कि, वह घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। वहां सात लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि, गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वह एक लेन से टकराकर दूसरी लेन में घुस गई थी।

Hindi News / National News / 100 की रफ्तार से डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो, जीजा-साला समेत तीन की मौत

