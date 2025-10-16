कॉलेज से लौट रही दो बहनों को तेज रफ्तार थार ने कुचला, एक की मौत और दूसरी की हालत गंभीर

मृतका की पहचान सोजेफ के रूप में हुई है, जबकि छोटी बहन ईशा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। दोनों बहने बुराली इलाके की रहने वाली थी और बुधवार को कॉलेज से लौटते समय हादसे का शिकार हो गई। सेक्टर 46 में रोड़ साइड खड़ी होकर दोनों बहने ऑटो-रिक्शा का इंतजार कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार थार आई और उन्हें टक्कर मार दी। लड़कियों को टक्कर मारने के बाद थार चालक रुका नहीं और तुरंत मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद आस पास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन वह भागने में सफल रहा।