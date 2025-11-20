रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, ब्लैक मनी मामले में पहली बार बनाया आरोपी

बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा (फोटो- एएनआई)
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले जहां हरियाणा के जमीन विवाद मामले में उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही थी, वहीं अब एक और मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। गुरुवार को वाड्रा के खिलाफ ईडी ने यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। UK के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग केस में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। इसी मामले इस साल जुलाई में PMLA के तहत वाड्रा का बयान दर्ज किया गया था।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई इस चार्जशीट में वाड्रा और भंडारी के बीच वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाया गया है। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में विदेशी प्रॉपर्टी और फंड ट्रांसफर की जांच की गई और उसके बाद वाड्रा के खिलाफ यह नई चार्जशीट दायर की गई है। यह चार्जशीट इस मामले का टर्निंग प्वाइंट मानी जा रही है क्योंकि यह पहली बार है जब वाड्रा को प्रत्यक्ष आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। कोर्ट जल्द ही इस मामले में संज्ञान लेगा।
इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होनी तय है जबकि 9 नवंबर को वाड्रा को इसमें आरोपी बनाया गया था। वाड्रा के पूराने मामलों के चलते पहले ही राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष में वाद-विवाद चलता रहता है। आए दिन बीजेपी और सत्ताधारी गठबंधन में शामिल अन्य दल कांग्रेस और गांधी परिवार को वाड्रा के फ्रॉड से जुड़े मामलों के लिए घेरते रहते है और उन पर तीखे वार करते नजर आते है। ऐसे में वाड्रा के खिलाफ एक और कार्रवाई सामने आने के बाद फिर से इस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्माने लगेगी। हालांकि अभी तक वाड्रा या कांग्रेस की इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
