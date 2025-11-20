रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, ब्लैक मनी मामले में पहली बार बनाया आरोपी

इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होनी तय है जबकि 9 नवंबर को वाड्रा को इसमें आरोपी बनाया गया था। वाड्रा के पूराने मामलों के चलते पहले ही राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष में वाद-विवाद चलता रहता है। आए दिन बीजेपी और सत्ताधारी गठबंधन में शामिल अन्य दल कांग्रेस और गांधी परिवार को वाड्रा के फ्रॉड से जुड़े मामलों के लिए घेरते रहते है और उन पर तीखे वार करते नजर आते है। ऐसे में वाड्रा के खिलाफ एक और कार्रवाई सामने आने के बाद फिर से इस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्माने लगेगी। हालांकि अभी तक वाड्रा या कांग्रेस की इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।