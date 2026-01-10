‘बड़ी विरासत को मिटाने के लिए…., रोहिणी आचार्य का भाई तेजस्वी यादव पर तीखा हमला

रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा “बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई ‘बड़ी विरासत’ को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के कुछ षड्यंत्रकारी ‘नए बने अपने’ ही काफी होते हैं। हैरानी तब होती है, जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उसी पहचान और वजूद के निशानों को बहकावे में आकर मिटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं।”