‘लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते है’… RSS बैन की मांग के बीच पार्टी के विरोध में आए कांग्रेस नेता

कर्नाटक सरकार इन दिनों स्वयं सेवक संघ (RSS) पर काफी हमलावर हो रखी है। सीएम से लेकर उनकी पार्टी के नेता कई मौकों पर राज्य में संघ की गतिविधियों पर बैन की मांग कर चुके है। हाल ही में सरकार ने संघ को निशाना बनाते हुए सभी संगठनों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन जहां एक तरफ कांग्रेस को यह नियम लागू करने में विपक्षी भाजपा के विरोध का सामना करना पड़ा रहा है वहीं अब उनकी ही पार्टी के एक नेता इस फैसले को लेकर पार्टी के विरोध में उतर आए है।