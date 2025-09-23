RSS का शताब्दी महोत्सव, विजयादशमी से शुरू होगा वर्षभर का कार्यक्रम

अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, विदर्भ प्रांत संघचालक दीपक तामशेट्टीवार और नागपुर महानगर संघचालक राजेश लोया ने रेशीमबाग में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि शताब्दी वर्ष की शुरुआत विजयादशमी से होगी और यह अगले वर्ष तक चलेगा। इस वर्ष पहली बार 27 सितंबर को नागपुर में तीन भव्य पथसंचलन आयोजित होंगे। ये जुलूस कस्तूरचंद पार्क, यशवंत स्टेडियम और अमरावती रोड स्थित हॉकी ग्राउंड से शाम 7 बजे शुरू होंगे और 7:45 बजे सीताबुल्दी स्थित गांधी प्रतिमा पर संगम करेंगे, जहां सरसंघचालक उनकी समीक्षा करेंगे।