कांग्रेसी ने रखी नींव और 1948 में लगा बैन, जानें कैसे 5 लोगों से शुरु होकर 40 देशों में पहुंचा RSS

इसी के तहत जुलाई 1948 में आरएसएस की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शुरुआत हुई। इसके बाद 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई। इसी साल गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशुमंदिर बना। 1966 में विश्व हिंदू परिषद की नींव रखी गई। संघ ने 1951 में बने भारतीय जन संघ को भी समर्थन दिया। 1980 में संघ की विचारधार के साथ देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की गई। 1973 में गोलवलकर का निधन हुआ लेकिन उससे पहले उन्होंने आरएसएस को एक मजबूत संगठन के तौर पर पूरी तरह से तैयार कर दिया था। गोलवलकर के बाद मधुकर दत्तात्रेय देवरस उर्फ बालासाहब देवरस को संघप्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 1994 में राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया और 2000 में केसी सुदर्शन संघ प्रमुख बने। इनके बाद 2009 ने अब तक डॉ. मोहन भागवत ने संघ प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे है।