स्ट्रीट डॉग्स की आबादी कंट्रोल की जाए, SC के फैसले पर RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया समाधान

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केवल शेल्टर होम में कुत्तों को भेजना समस्या का हल नहीं है, बल्कि उनकी आबादी को नियंत्रित करना ही प्रभावी समाधान है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देशभर में आवारा कुत्तों के हमले और इससे होने वाली घटनाओं पर चिंता बढ़ रही है।