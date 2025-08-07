मोहन भागवत का लेक्चर सुनने विपक्षी नेताओं को बुलाएगा RSS? जानिए संघ का प्लान

संघ व्याख्यान के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की प्रमुख हस्तियों, राजनायिकों, धार्मिक हस्तियों को निमंत्रण देगा। संघ ने इसके लिए 17 श्रेणियां और 138 उप-श्रेणियां बनाई हैं। RSS इससे पहले साल 2018 में भी इसी तरह का व्याख्यान आयोजित किया था। इसमें भागवत ने संगठन के विचारों को व्यक्त किया था। साल 2018 का वह आयोजन सिर्फ दिल्ली में हुआ था। इस बार संघ स्थापना शताब्दी वर्ष को देखते हुए इसे देश के कोने-कोने में आयोजित करने की सोच रहा है। जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में संघ के व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे।