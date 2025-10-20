RTI पर मंडरा रहा संकट, आयोगों में 4 लाख से अधिक अपीलें लंबित

आरटीआई कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, जिसने आम नागरिक को सरकारी सूचनाओं का अधिकार दिया। हर साल लगभग 40 लाख आरटीआई आवेदन दाखिल होते हैं, लेकिन अंतिम अपील इकाई के रूप में काम करने वाले सूचना आयोगों की हालत खस्ता है। एसएनएस ने 29 आयोगों में 146 आरटीआई आवेदनों के जरिए जुटाई गई जानकारी के आधार पर जारी 'रिपोर्ट कार्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन्स इन इंडिया, 2024-25' में खुलासा किया है कि 1 जुलाई 2024 से 7 अक्टूबर 2025 के बीच छह आयोग पूरी तरह निष्क्रिय रहे, जहां सभी आयुक्त पद खाली थे। इनमें झारखंड और हिमाचल प्रदेश के आयोग आज भी बंद पड़े हैं।