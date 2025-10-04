लालू-राबड़ी के घर के अंदर हंगामा, लोग बोले- ‘चोर विधायक नहीं चाहिए’

यह घटना बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद के लिए नई मुसीबत बन गई है। पार्टी पर आंतरिक कलह के आरोप पहले से लगते रहे हैं, और यह विरोध साफ बता रहा है कि सुप्रीमो लालू की अनुपस्थिति में स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है। सतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप पहले भी लग चुके हैं, लेकिन पार्टी ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पुलिस ने स्थिति पर नजर रखी और अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है।