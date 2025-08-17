कांग्रेस नेता के RSS-तालिबान तुलना बयान पर बवाल, BJP ने साधा निशाना

हरिप्रसाद ने अपने बयान में आरएसएस पर देश में अशांति फैलाने और इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एके फजलुल हक और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था, और जिन्ना व सावरकर भी अलग-अलग राष्ट्रों की मांग कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर कांग्रेस को बदनाम करने का इल्जाम लगाया। आरएसएस की कानूनी स्थिति और फंडिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक पंजीकृत संगठन नहीं है और इसके फंडिंग स्रोत अस्पष्ट हैं, जो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है।