S-400 डिफेंस सिस्टम की सप्लाई में होगी बढ़ोतरी, रूस ने दिए संकेत

S-400, जिसे भारत में 'सुदर्शन चक्र' के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेन्स सिस्टम में से एक है। यह 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर की रेंज में उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह सिस्टम फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को नाकाम करने में सक्षम है।