आखिर कैसे रुकेगा युद्ध? पुतिन-ट्रंप की बैठक से ठीक 4 दिन पहले रूस-यूक्रेन ने एक दूसरे पर दागे 100 से अधिक ड्रोन

अमेरिका के राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले हैं। इस दौरान, दोनों के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के विषय में चर्चा हो सकती है। इसके ठीक चार दिन पहले, यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी और बढ़ गई है।
रूस ने 9 अगस्त की रात 8:00 बजे से 10 अगस्त की सुबह 6:10 बजे तक 121 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि रविवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक 34 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए।
इनमें से एक मॉस्को क्षेत्र में गिरा। जहां यूक्रेनी ड्रोन गिरा, वहां के अधिकारियों ने बताया कि सारातोव क्षेत्र में ड्रोन का मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
इस बीच, यूक्रेनी वायु सेना ने रविवार को बताया कि रूस ने रात भर 100 लड़ाकू और नकली ड्रोनों का इस्तेमाल करके हमला किया, जिनमें से 70 को वायु रक्षा प्रणालियों ने मार गिराया।
इससे पहले 4 अगस्त, 2025 को, रूसी वायु रक्षा बलों ने यूक्रेन के बड़े हवाई हमले को नाकाम कर दिया था। उस वक्त भी यूक्रेन ने एकसाथ लगभग 100 ड्रोन रूस में भेजे थे। हालांकि, तब इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था।
इन ड्रोनों के मलबे ने एक हाई-वोल्टेज बिजली लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे इलोव्लिया शहर और आसपास की बस्तियों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली बहाल करने के लिए आपातकालीन मरम्मत दल भेजे गए।
उधर, रूस के फ्रोलोवो शहर में, ड्रोन गिरने से आर्चेडा रेलवे स्टेशन की एक तकनीकी इमारत में आग लग गई, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया।
बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अलास्का में ट्रंप-पुतिन की होने वाली बैठक की आलोचना की है। उन्होंने साफ कह दिया है कि यूक्रेन की भागीदारी के बिना लिए गए कोई भी निर्णय अमान्य हैं। वे कभी काम नहीं करेंगे।
इसके साथ, जेलेंस्की ने ट्रंप के उस बयान का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली पर चर्चा की जाएगी।