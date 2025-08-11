आखिर कैसे रुकेगा युद्ध? पुतिन-ट्रंप की बैठक से ठीक 4 दिन पहले रूस-यूक्रेन ने एक दूसरे पर दागे 100 से अधिक ड्रोन

अमेरिका के राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले हैं। इस दौरान, दोनों के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के विषय में चर्चा हो सकती है। इसके ठीक चार दिन पहले, यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी और बढ़ गई है।