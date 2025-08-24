Viral Video: रूसी व्लॉगर ने कहा ‘यह दुबई नहीं, हैदराबाद है.. क्या सच में है इस शहर का जादू ?

Hyderabad Infrastructure Viral Video: एक रूसी व्लॉगर (Russian Vlogger Hyderabad) का इंस्टाग्राम वीडियो तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें वह हैदराबाद की स्काईलाइन, हाई‑टेक सिटी और दुबई जैसी आधुनिकता (Indian City Infrastructure) की तारीफ़ करते हुए दिख रही हैं। वायरल वीडियो (Hyderabad Viral Video) में शहर के सुव्यवस्थित टैक्सी ज़ोन, फुटपाथ, कम ट्रैफिक और सुंदर इमारतों को दिखाया गया है। इस वीडियो पर जो टैक्स्ट लिखा था, उससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई: “हबीबी, यह दुबई नहीं है, यह हैदराबाद (Hyderabad vs Dubai) है।” कैप्शन में जो लम्हा दिखा, वह हैदराबाद के HITEC इलाके में सूर्योदय का नजारा था।