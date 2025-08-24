Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Viral Video: रूसी व्लॉगर ने कहा ‘यह दुबई नहीं, हैदराबाद है.. क्या सच में है इस शहर का जादू ?

Hyderabad Infrastructure Viral Video: हैदराबाद की खूबसूरती को दिखाते हुए एक रूसी व्लॉगर के वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। वीडियो में शहर की तुलना दुबई से की गई है, जिससे भारत में बुनियादी ढांचे पर नई बहस शुरू हो गई है।

भारत

MI Zahir

Aug 24, 2025

Hyderabad Infrastructure Viral Video
हैदराबाद की खूबसूरती पर सुखद आश्चर्य करती रूसी व्लॉगर। (फोटो: Vegeksenila / Instagram.)

Hyderabad Infrastructure Viral Video: एक रूसी व्लॉगर (Russian Vlogger Hyderabad) का इंस्टाग्राम वीडियो तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें वह हैदराबाद की स्काईलाइन, हाई‑टेक सिटी और दुबई जैसी आधुनिकता (Indian City Infrastructure) की तारीफ़ करते हुए दिख रही हैं। वायरल वीडियो (Hyderabad Viral Video) में शहर के सुव्यवस्थित टैक्सी ज़ोन, फुटपाथ, कम ट्रैफिक और सुंदर इमारतों को दिखाया गया है। इस वीडियो पर जो टैक्स्ट लिखा था, उससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई: “हबीबी, यह दुबई नहीं है, यह हैदराबाद (Hyderabad vs Dubai) है।” कैप्शन में जो लम्हा दिखा, वह हैदराबाद के HITEC इलाके में सूर्योदय का नजारा था।

सोशल मीडिया पर बहस शुरू

वीडियो को 40 लाख से अधिक लाइक्स और हजारों टिप्पणियों के साथ प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोग कहते हैं कि यह सचमुच हैदराबाद की प्रगति दर्शाता है। एक यूज़र ने लिखा, “दुनिया भर से तारीफ सुन कर गर्व होता है क्योंकि मैं यहीं पला बढ़ा हुआ हूँ।”

नुक्कड़ से पूरी कहानी नही दिखाई

कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या केवल एक हिस्से की चमक-दमक पूरे शहर की तस्वीर पेश कर सकती है? “यह पूरा हैदराबाद नहीं है, सिर्फ एक कोना।”

खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण दिक्कतें

एक आलोचक ने कहा: “सभी शहर पहले तो सुंदर दिखते हैं, लेकिन फिर ट्रैफिक, जलभराव, और खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण दिक्कतें आने लगती हैं।”

उनकी प्रतिक्रिया ने दिल को छू लिया

एक अन्य यूज़र ने लिखा: “पूरी तरह झूठ। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं, वे जानते हैं कि शहर में अराजकता भी है।” तो किसी ने मज़ाक में कहा: “बेंगलुरु कोने में हंस रहा है।”

वीडियो से हैदराबाद ग्लोबल लाइट में आया

बहरहाल हैदराबाद के इस वीडियो ने शहर को एक ग्लोबल लाइट में पेश किया, लेकिन यह भी याद दिलाया कि सभी महानगरों की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। यह वीडियो दिखता है एक चमकदार पैनोरमा - लेकिन इसके साथ ही महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है: क्या शहर का हर कोना इस आदर्श छवि के काबिल है?

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

24 Aug 2025 05:34 pm

Hindi News / National News / Viral Video: रूसी व्लॉगर ने कहा ‘यह दुबई नहीं, हैदराबाद है.. क्या सच में है इस शहर का जादू ?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.