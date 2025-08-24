Viral Video: रूसी व्लॉगर ने कहा ‘यह दुबई नहीं, हैदराबाद है.. क्या सच में है इस शहर का जादू ?

Hyderabad Infrastructure Viral Video: एक रूसी व्लॉगर (Russian Vlogger Hyderabad) का इंस्टाग्राम वीडियो तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें वह हैदराबाद की स्काईलाइन, हाई‑टेक सिटी और दुबई जैसी आधुनिकता (Indian City Infrastructure) की तारीफ़ करते हुए दिख रही हैं। वायरल वीडियो (Hyderabad Viral Video) में शहर के सुव्यवस्थित टैक्सी ज़ोन, फुटपाथ, कम ट्रैफिक और सुंदर इमारतों को दिखाया गया है। इस वीडियो पर जो टैक्स्ट लिखा था, उससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई: “हबीबी, यह दुबई नहीं है, यह हैदराबाद (Hyderabad vs Dubai) है।” कैप्शन में जो लम्हा दिखा, वह हैदराबाद के HITEC इलाके में सूर्योदय का नजारा था।
वीडियो को 40 लाख से अधिक लाइक्स और हजारों टिप्पणियों के साथ प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोग कहते हैं कि यह सचमुच हैदराबाद की प्रगति दर्शाता है। एक यूज़र ने लिखा, “दुनिया भर से तारीफ सुन कर गर्व होता है क्योंकि मैं यहीं पला बढ़ा हुआ हूँ।”
कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या केवल एक हिस्से की चमक-दमक पूरे शहर की तस्वीर पेश कर सकती है? “यह पूरा हैदराबाद नहीं है, सिर्फ एक कोना।”
एक आलोचक ने कहा: “सभी शहर पहले तो सुंदर दिखते हैं, लेकिन फिर ट्रैफिक, जलभराव, और खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण दिक्कतें आने लगती हैं।”
एक अन्य यूज़र ने लिखा: “पूरी तरह झूठ। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं, वे जानते हैं कि शहर में अराजकता भी है।” तो किसी ने मज़ाक में कहा: “बेंगलुरु कोने में हंस रहा है।”
बहरहाल हैदराबाद के इस वीडियो ने शहर को एक ग्लोबल लाइट में पेश किया, लेकिन यह भी याद दिलाया कि सभी महानगरों की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। यह वीडियो दिखता है एक चमकदार पैनोरमा - लेकिन इसके साथ ही महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है: क्या शहर का हर कोना इस आदर्श छवि के काबिल है?