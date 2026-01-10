Sabarimala Gold Theft: सबसे सीनियर पुजारी की गिरफ्तारी से हड़कंप, कैसे मंदिर से गायब हुआ सोना? कहानी में नया ट्विस्ट

बता दें कि सोने की चोरी के मामले में दो केस दर्ज हैं। पहला केस मंदिर के दरवाजों से सोने की परत वाले हिस्से और प्लेटों को हटाने का है, जिसमें राजीव्वारू 13वें आरोपी हैं। दूसरा केस मंदिर की द्वारपालक मूर्तियों से सोने से ढकी प्लेटों को हटाने का है।