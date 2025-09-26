“मेरे खिलाफ बने मीम्स…”, आर्यन खान के नेटफ्लिक्स शो ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ पर समीर वानखड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट से क्या कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई की गई। इस दौरान वानखड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने दलील दी कि यह वेब सीरीज पूरे भारत में देखी जा रही है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। उन्होंने कहा, "इस सीरीज की वजह से मेरे मुवक्किल के खिलाफ सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा को विशेष रूप से दिल्ली में प्रभावित कर रहे हैं।" सेठी ने 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की और प्रस्ताव दिया कि यह राशि टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को दान की जाए।