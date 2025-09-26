“मेरे खिलाफ बने मीम्स…”, आर्यन खान के नेटफ्लिक्स शो ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ पर समीर वानखड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट से क्या कहा

Sameer Wankhede, Aryan Khan’s Netflix show: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इन दिनों सुर्खियों में है। इस सीरीज का एक सीन, जिसमें पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) अधिकारी समीर वानखेड़े पर कटाक्ष किया गया, ने खासा विवाद खड़ा कर दिया है। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में दावा किया कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का यह सीन झूठा, दुर्भावनापूर्ण और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह सीन न केवल उनकी छवि को खराब करता है, बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी प्रवर्तन एजेंसियों को भी गलत तरीके से पेश करता है।
दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई की गई। इस दौरान वानखड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने दलील दी कि यह वेब सीरीज पूरे भारत में देखी जा रही है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। उन्होंने कहा, "इस सीरीज की वजह से मेरे मुवक्किल के खिलाफ सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा को विशेष रूप से दिल्ली में प्रभावित कर रहे हैं।" सेठी ने 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की और प्रस्ताव दिया कि यह राशि टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को दान की जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने समीर वानखेड़े के वकील से कार्रवाई के आधार पर सवाल उठाए। न्यायाधीश ने कहा, "आपकी याचिका मान्य नहीं है। मैं आपकी याचिका को खारिज कर रहा हूँ।" उन्होंने यह भी कहा कि यदि वानखड़े ने कई क्षेत्रों में मानहानि का दावा किया होता और दिल्ली वह स्थान होता जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ, तो मामले पर विचार किया जा सकता था।
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक सीन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इस सीन में एक पार्टी दिखाई गई है, जिसमें बॉलीवुड सितारे शामिल हैं। तभी एक किरदार वहां पहुंचता है, जो समीर वानखेड़े से मिलता-जुलता है और खुद को NCG अधिकारी बताता है। वह एक व्यक्ति को नशा करने के शक में पकड़ने वाला होता है, लेकिन जब वह व्यक्ति कहता है कि वह बॉलीवुड से नहीं है, तो अधिकारी उसे छोड़ देता है और पास खड़े एक बॉलीवुड एक्टर को गिरफ्तार कर लेता है।
सीरीज के उस सीन में समीर वानखेड़े से प्रेरित किरदार जिस आदमी को पकड़ता है, उसने ड्रग्स नहीं लिए थे, बल्कि सिर्फ शराब पी थी। हालांकि, समीर वानखेड़े जैसा किरदार उसे ये कहकर गिरफ्तार करता है कि वो एक नशे करने वाले इंसान के साथ खड़ा है, इसलिए वो गलत है। आर्यन ने जिस तरह से समीर को रोस्ट किया था, उस पर कई लोगों ने खूब मीम्स बनाए थे और सोशल मीडिया पर ये सीन जमकर वायरल हुआ था।
2021 में, समीर वानखेड़े के नेतृत्व में NCB ने मुंबई में एक क्रूज पर छापेमारी की थी, जिसमें आर्यन खान को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में आर्यन को क्लीन चिट मिल गई। इस घटना के बाद आर्यन और समीर के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में रहीं। 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का यह सीन उसी घटना का व्यंग्यात्मक चित्रण माना जा रहा है।