सातारा लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में नया मोड़, आरोपी पुलिसकर्मी का साथी चढ़ा पुलिस के हत्थे

फलटण उपजिल्हा अस्पताल में तैनात डॉक्टर का शव गुरुवार को उनके पीजी आवास के कमरे में फंदे से लटका मिला था। स्टाफ को शक होने पर दरवाजा तोड़ा गया तो डॉक्टर लटकी हुई पाई गईं। जांच में उनके हाथ पर लिखा सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने पीएसआई गोपाल बदाने पर चार बार रेप का आरोप लगाया। नोट के अलावा एक चार पेज का विस्तृत पत्र भी बरामद हुआ है, जिसमें बदाने के अलावा प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न और दबाव बनाने का आरोप है। सुसाइड से ठीक पहले डॉक्टर ने एक आरोपी को फोन किया और मैसेज भी भेजा था, जो पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग साबित हो रहा है। रिश्तेदारों के मुताबिक, डॉक्टर पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बदलने और कुछ मरीजों के मेडिकल टेस्ट के नतीजों में हेरफेर करने का दबाव बनाया जा रहा था।