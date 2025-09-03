साढ़े 6 महीने की प्रेग्नेंट मुस्कान के बच्चे का पिता सौरभ या साहिल? जेल में देख रही ये अरमान

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी (Muskan Rastogi), जो वर्तमान में मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है, को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्कान, जो साढ़े 6 महीने की गर्भवती है, ने हाल ही में कोर्ट में पेशी के दौरान कहा, "श्रीकृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। मैं भी सजा काट रही हूं। एक बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। अब मैं श्रीकृष्ण जैसा बेटा चाहती हूं।" इस बयान ने न केवल सनसनी फैलाई, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि मुस्कान के गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता कौन है- उसका मृतक पति सौरभ राजपूत (Saurabh Rajput) या उसका प्रेमी साहिल शुक्ला (Sahil Shukla)?
मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला पर 3 मार्च 2025 को मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या का आरोप है। पुलिस के अनुसार, मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया, फिर चाकू से हत्या कर शव के 15 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया गया था। हत्या के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए, जहां उन्होंने मंदिर में शादी भी रचाई। 18 मार्च को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मुस्कान की प्रेग्नेंसी की पुष्टि अप्रैल 2025 में तब हुई, जब उसकी तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को पत्र लिखकर गाइनकॉलोजिस्ट से जांच कराई। जांच में पता चला कि मुस्कान गर्भवती है।
इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बच्चे का पिता कौन है? मुस्कान का अपने पति सौरभ और प्रेमी साहिल, दोनों के साथ संबंध रहा था। सौरभ की हत्या से पहले वह लंदन से लौटा था, और मुस्कान साहिल के साथ भी संपर्क में थी। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है कि मुस्कान के बच्चे का पिता कौन है। सौरभ के भाई बबलू का कहना है "अगर बच्चा सौरभ का हुआ तो हम उसे पालेंगे, लेकिन इसके लिए डीएनए टेस्ट जरूरी है।"
सौरभ के परिवार ने बच्चे की कस्टडी के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की है। बबलू ने साफ कहा, "अगर बच्चा सौरभ का नहीं हुआ तो हम उसे नहीं लेंगे।" दूसरी ओर, मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी पीहू वर्तमान में मुस्कान के माता-पिता के पास है। सौरभ का परिवार पीहू की कस्टडी भी मांग रहा है, लेकिन मुस्कान के माता-पिता ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया है।
जांच में यह भी सामने आया कि मुस्कान और साहिल कर्ण पिशाचनी माता की सिद्धि के लिए तंत्र-मंत्र का सहारा ले रहे थे। हत्या के बाद सौरभ के सिर और हाथों को पूजा के लिए रखा गया था।