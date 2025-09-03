साढ़े 6 महीने की प्रेग्नेंट मुस्कान के बच्चे का पिता सौरभ या साहिल? जेल में देख रही ये अरमान

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी (Muskan Rastogi), जो वर्तमान में मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है, को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्कान, जो साढ़े 6 महीने की गर्भवती है, ने हाल ही में कोर्ट में पेशी के दौरान कहा, "श्रीकृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। मैं भी सजा काट रही हूं। एक बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। अब मैं श्रीकृष्ण जैसा बेटा चाहती हूं।" इस बयान ने न केवल सनसनी फैलाई, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि मुस्कान के गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता कौन है- उसका मृतक पति सौरभ राजपूत (Saurabh Rajput) या उसका प्रेमी साहिल शुक्ला (Sahil Shukla)?