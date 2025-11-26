चंडीगढ़ में आज ‘पंजाब बचाओ’ का शक्ति प्रदर्शन, सेक्टर-43 से पंजाब यूनिवर्सिटी तक महाघेराव की तैयारी

आंदोलन के अगुवा किसान संगठन एसकेएम के प्रतिनिधि रमिंदर पटियाल ने बताया कि अलग-अलग जिलों से ट्रैक्टर के साथ चंडीगढ़ पहुंचने की तैयारी कर ली गई है। वे पिछले 2 दिन से पंजाब के उन गांवों में जा रहे हैं जहाँ से भीड़ को लाने की तैयारी हो रही है। हर गांव में इसकी जिम्मेदारी सरपंच को सौंपी गई है। आंदोलन के पोस्टर एक दिन पहले ही गांव-गांव पहुंचा दिए गए। आंदोलन लंबा खिंचने पर बारी-बारी से भोजन की व्यवस्था का भी जिम्मा सौंपा गया है।