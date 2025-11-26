Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

चंडीगढ़ में आज ‘पंजाब बचाओ’ का शक्ति प्रदर्शन, सेक्टर-43 से पंजाब यूनिवर्सिटी तक महाघेराव की तैयारी

Punjab Bachao Morcha: पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर भड़कता विवाद अब ‘पंजाब बचाओ’ आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें किसान और छात्र मिलकर आज चंडीगढ़ में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं। पढ़िए विकास सिंह की रिपोर्ट।

चंडीगढ़ पंजाब

image

Devika Chatraj

Nov 26, 2025

Punjab Protest

पंजाब में आज 'पंजाब बचाओ' आंदोलन (IANS)

आज पंजाब की बेचैनी चंडीगढ़ की सड़कों पर दिखने के आसार हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से उठी चिंगारी गांव-खेत और चौपालों से होते हुए अब सेक्टर-43 और यूनिवर्सिटी के गेट तक एक आंदोलन का रूप ले सकती है। सीनेट चुनाव और शिक्षा के मुद्दे पर शुरू हुई यह लड़ाई अब ‘पंजाब बचाओ’ आंदोलन में तब्दील हो चुकी है। पत्रिका की पड़ताल में सामने आया है कि बुधवार को होने वाला यह प्रदर्शन महज धरना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित 'शक्ति प्रदर्शन' है।

आंदोलन की पूरी तैयारी में अगुवा किसान संगठन

आंदोलन के अगुवा किसान संगठन एसकेएम के प्रतिनिधि रमिंदर पटियाल ने बताया कि अलग-अलग जिलों से ट्रैक्टर के साथ चंडीगढ़ पहुंचने की तैयारी कर ली गई है। वे पिछले 2 दिन से पंजाब के उन गांवों में जा रहे हैं जहाँ से भीड़ को लाने की तैयारी हो रही है। हर गांव में इसकी जिम्मेदारी सरपंच को सौंपी गई है। आंदोलन के पोस्टर एक दिन पहले ही गांव-गांव पहुंचा दिए गए। आंदोलन लंबा खिंचने पर बारी-बारी से भोजन की व्यवस्था का भी जिम्मा सौंपा गया है।

पंजाब की विरासत को बचाने की लड़ाई

मंगलवार को चंडीगढ़ के करीबी गांवों में आंदोलन को लेकर एक अज्ञात उत्साह नजर आया। लगभग हर गांव और किसान के फोन के व्हाट्सऐप पर ‘पंजाब बचाओ’ तथा ‘यूनिवर्सिटी बचाओ’ जैसे भावनात्मक संदेश तैर रहे थे। संगठनों ने छात्रों के मुद्दे को पंजाब से चंडीगढ़ को अलग करने से जोड़ दिया, जबकि गांवों के बुजुर्गों का कहना है कि यह पंजाब की विरासत को बचाने की लड़ाई है।

आंदोलन की पूरी तैयारी

सेक्टर-43 में शक्ति प्रदर्शन: सुबह 9 बजे हजारों की संख्या में किसान सेक्टर-43 के दशहरा ग्राउंड में जुटेंगे।
टोटल ब्लॉकेड: भीड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधे पंजाब यूनिवर्सिटी कूच करेगा। प्लान है—यूनिवर्सिटी के सभी गेट्स को बाहर से पूरी तरह ब्लॉक कर देना। अंदर छात्र ऑफिस को बंद कराएंगे और किसी भी कीमत पर एग्जाम नहीं होने देना है।
ट्रैक्टर तैयार: ट्रैक्टरों में बिस्तर रखे गए हैं। संकेत है कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो प्रदर्शनकारी लंबे समय तक डटे रह सकते हैं।

टकराव के आसार

प्रशासन और पुलिस ने बैरिकेडिंग की तैयारी कर ली है, लेकिन किसान नेताओं और छात्रों का रुख बेहद सख्त है। यूनिवर्सिटी छात्र गगन और अवतार सिंह ने पत्रिका से बातचीत में स्पष्ट चेतावनी दी, “हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस ने बल प्रयोग किया तो जवाब ‘पूरी ताकत’ से दिया जाएगा। जो होगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।”

आज एग्जाम को निरस्त करवाने की तैयारी

यूनिवर्सिटी ने 26 को एग्जाम कराने का निर्णय लिया है, जबकि छात्र उन्हें निरस्त कराने पर अड़े हैं। धरने का नेतृत्व कर रहे अवतार सिंह ने बताया कि 25 नवंबर को यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिफिकेशन लगाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। इससे छात्रों में गुस्सा है।

आंदोलन को धार दे सकते हैं निहंग

अवतार सिंह ने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी को बचाने के मुद्दे पर उन्हें निहंग सिखों का समर्थन मिला है। अगर प्रशासन और छात्र-किसान-बिजली कर्मचारी समर्थित आंदोलन में कोई टकराव होता है, तो मामला और बड़ा हो सकता है। छात्र नेता और किसान संगठनों का कहना है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 26 को पंजाब के सभी वर्गों के लोगों को चंडीगढ़ बुलाया जाएगा। आंदोलन को जिंदा रखने के लिए हर गांव को रोटेशन वाइज यूनिवर्सिटी में खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है।

Updated on:

26 Nov 2025 09:45 am

Published on:

26 Nov 2025 09:42 am

Hindi News / National News / चंडीगढ़ में आज 'पंजाब बचाओ' का शक्ति प्रदर्शन, सेक्टर-43 से पंजाब यूनिवर्सिटी तक महाघेराव की तैयारी

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना

बिहार को टेक हब बनाने की तैयारी! नीतीश कैबिनेट ने AI मिशन, सैटेलाइट टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर को दी हरी झंडी

bihar cabinet
पटना

‘भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट…’ मधुबनी और पटना में गोलीबारी पर RJD ने सरकार को घेरा

Samrat Chaudhary
पटना

मेरे भाई ने वोट दिया था PK को, जनसुराज को गया ही नहीं- बिहार चुनाव को लेकर पत्रकार का दावा

Bihar News: प्रशांत किशोर फाइल फोटो
पटना

Bihar Politics: राबड़ी आवास से कई दिनों बाद बाहर आए तेजस्वी यादव…पर चुप्पी बरकरार, पत्नी और बच्चे भी दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव: bihar politics
पटना
