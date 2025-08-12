Stray Dogs पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर: दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज की FIR

कुत्ते के काटने की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आठ हफ़्तों के अंदर दिल्ली और एनसीआर इलाके में मौजूद सभी आवार कुत्तों को पकड़र सरकार द्वारा बनाए गए शेल्टर होम्स में छोड़ने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी परिस्थिती में दुबारा सड़को पर नहीं छोड़ा जाएगा। इस ऑर्डर के सामने आने के बाद ही सोमवार रात बड़ी संख्या में पशु अधिकार कार्यकर्ता, बचाव दल और डॉग लवर्स ने इंडिया गेट पर इकट्ठा होकर इसका विरोध शुरु कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच प्रदर्शन को बीच में ही रोक दिया था।, जिसके बाद आज इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।