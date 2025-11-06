School Holiday: नवंबर महीने में होंगे स्कूली बच्चों के मजे, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें पूरी लिस्ट

5 नवंबर को गुरु नानक जयंती (गुरु पूरब) के अवसर पर देश के कई राज्यों में स्कूल बंद रहे। गुरु पूरब के नाम से मनाए जाने वाले इस दिन पर सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। यह सिख समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। पंजाब के साथ-साथ देश के अन्य कई राज्यों में भी इसे बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस दिन स्कूलों में छुट्टी रहती है। इस साल भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में गुरु पूरब के दिन अवकाश था।