Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Viral Video:स्कूल में लड़की ने दिया लड़के को लव लेटर, टीचर तक पहुंची बात,फिर जो हुआ,वह देख कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी!

Viral Instagram Reels: स्कूल की एक लड़की ने लड़के को लव लेटर दिया, लेकिन वह सीधे टीचर को पढ़ कर सुना देता है। यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सभी को खूब हंसी आ रही है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Sep 28, 2025

School Love Letter Viral Video

स्कूल में लड़की का दिया लेटर लड़के ने टीचर के सामने पढ़ा। (फोटो:स्क्रीन शॉट)

School Love Letter Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा फनी वीडियो वायरल (viral school video) हो रहा है, जिसे देख कर हर कोई हंसते-हंसते लोटपोट हो रहा है। वीडियो में एक स्कूली लड़के को उसकी क्लासमेट लड़की की ओर से लव लेटर (funny love letter video) मिलता है, लेकिन प्यार का जवाब देने के बजाय वह सीधा उस चिट्ठी को लेकर अपने टीचर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही लड़का लव लेटर लेकर टीचर के पास पहुंचता है, टीचर उससे मज़ाक में कहते हैं, “चलो पढ़ कर सुनाओ।” फिर क्या था, लड़का बिना किसी झिझक पूरा लेटर क्लास के सामने जोर-जोर से पढ़ने लगता है (schoolboy reads love note)। उसकी मासूमियत और आत्मविश्वास को देखकर क्लास में मौजूद सभी छात्र हँसी रोक नहीं पाते।

"अमन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ…"

वीडियो में जब लड़का चिट्ठी पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है: “अमन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हारी याद में मुझे भूख-प्यास कुछ भी नहीं लग रही। तुम अपना नंबर इस चिट्ठी में लिख दो।” यह लाइन सुनते ही क्लास का माहौल और भी मजेदार हो जाता है। खुद टीचर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते।

दामिनी हुई शर्म से लाल

वीडियो में "दामिनी" नाम की लड़की जिसने यह लव लेटर लिखा था, क्लास में ही मौजूद थी। जैसे ही लड़का उसका लिखा लेटर पढ़ता है, वह शर्म से लाल हो जाती है और सबके सामने खड़ी रह जाती है।

Instagram पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को Instagram पर @aapkaculture नाम के एकाउंट से पोस्ट किया गया है। पोस्ट होते ही यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई और अब तक इसे हजारों बार देखा और लाइक किया जा चुका है।

यूजर्स इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। किसी ने लिखा –

“देखना एक दिन तू दामिनी के पीछे भागेगा।”
तो किसी ने मजाक में कहा –
“यार दामिनी, मुंह से बोल देती… लिखने की क्या ज़रूरत थी?”

यूजर्स बोले – ‘कॉमेडी गोल्ड’ है ये वीडियो!

कई यूजर्स ने इस वीडियो को ‘कॉमेडी गोल्ड’ बताया है और कहा कि स्कूल लाइफ की यही छोटी-छोटी घटनाएं जिंदगी भर याद रहती हैं। एक यूजर ने लिखा –“एक दिन तू उससे बात करने के लिए तरसेगा।”

एक मासूम सी हरकत

वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, बस एक मासूम सी हरकत ने सबको मुस्कुराने का मौका दे दिया।

आप एक अच्छी हंसी मिस न करें

बहरहाल यह वायरल वीडियो न सिर्फ फनी है, बल्कि हमें याद दिलाता है कि स्कूल के दिनों की मासूमियत और शरारतें कितनी कीमती होती हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा, तो यकीन मानिए आप एक अच्छी हंसी मिस कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

school education

Updated on:

28 Sept 2025 01:46 pm

Published on:

28 Sept 2025 01:41 pm

Hindi News / National News / Viral Video:स्कूल में लड़की ने दिया लड़के को लव लेटर, टीचर तक पहुंची बात,फिर जो हुआ,वह देख कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी!

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Waqf act protest 2025: वक़्फ़ क़ानून के ख़िलाफ़ AIMPLB का बड़ा ऐलान, 3 अक्टूबर को भारत बंद की घोषणा

Waqf Bill
राष्ट्रीय

Karur Stampede: कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, जो तमिलनाडु में विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच?

राष्ट्रीय

झारखंड में ACB की बड़ी कार्रवाई, ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह के छह ठिकानों पर छापेमारी

ACB Raid
राष्ट्रीय

Jandhan Account: तीन दिन के अंदर कर लें यह काम, नहीं तो बंद हो जाएगा जनधन अकाउंट

PM Jandhan Yojna
राष्ट्रीय

Karoor Stampede: एक्टर विजय ने किया 20-20 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान, DMK पर लगाया साजिश का आरोप

Actor Vijay addressing a rally in Karur
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.