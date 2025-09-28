Viral Video:स्कूल में लड़की ने दिया लड़के को लव लेटर, टीचर तक पहुंची बात,फिर जो हुआ,वह देख कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी!

स्कूल में लड़की का दिया लेटर लड़के ने टीचर के सामने पढ़ा। (फोटो:स्क्रीन शॉट)
School Love Letter Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा फनी वीडियो वायरल (viral school video) हो रहा है, जिसे देख कर हर कोई हंसते-हंसते लोटपोट हो रहा है। वीडियो में एक स्कूली लड़के को उसकी क्लासमेट लड़की की ओर से लव लेटर (funny love letter video) मिलता है, लेकिन प्यार का जवाब देने के बजाय वह सीधा उस चिट्ठी को लेकर अपने टीचर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही लड़का लव लेटर लेकर टीचर के पास पहुंचता है, टीचर उससे मज़ाक में कहते हैं, “चलो पढ़ कर सुनाओ।” फिर क्या था, लड़का बिना किसी झिझक पूरा लेटर क्लास के सामने जोर-जोर से पढ़ने लगता है (schoolboy reads love note)। उसकी मासूमियत और आत्मविश्वास को देखकर क्लास में मौजूद सभी छात्र हँसी रोक नहीं पाते।
वीडियो में जब लड़का चिट्ठी पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है: “अमन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हारी याद में मुझे भूख-प्यास कुछ भी नहीं लग रही। तुम अपना नंबर इस चिट्ठी में लिख दो।” यह लाइन सुनते ही क्लास का माहौल और भी मजेदार हो जाता है। खुद टीचर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते।
वीडियो में "दामिनी" नाम की लड़की जिसने यह लव लेटर लिखा था, क्लास में ही मौजूद थी। जैसे ही लड़का उसका लिखा लेटर पढ़ता है, वह शर्म से लाल हो जाती है और सबके सामने खड़ी रह जाती है।
इस वीडियो को Instagram पर @aapkaculture नाम के एकाउंट से पोस्ट किया गया है। पोस्ट होते ही यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई और अब तक इसे हजारों बार देखा और लाइक किया जा चुका है।
“देखना एक दिन तू दामिनी के पीछे भागेगा।”
तो किसी ने मजाक में कहा –
“यार दामिनी, मुंह से बोल देती… लिखने की क्या ज़रूरत थी?”
कई यूजर्स ने इस वीडियो को ‘कॉमेडी गोल्ड’ बताया है और कहा कि स्कूल लाइफ की यही छोटी-छोटी घटनाएं जिंदगी भर याद रहती हैं। एक यूजर ने लिखा –“एक दिन तू उससे बात करने के लिए तरसेगा।”
वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, बस एक मासूम सी हरकत ने सबको मुस्कुराने का मौका दे दिया।
बहरहाल यह वायरल वीडियो न सिर्फ फनी है, बल्कि हमें याद दिलाता है कि स्कूल के दिनों की मासूमियत और शरारतें कितनी कीमती होती हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा, तो यकीन मानिए आप एक अच्छी हंसी मिस कर रहे हैं।
