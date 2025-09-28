Viral Video:स्कूल में लड़की ने दिया लड़के को लव लेटर, टीचर तक पहुंची बात,फिर जो हुआ,वह देख कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी!

School Love Letter Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा फनी वीडियो वायरल (viral school video) हो रहा है, जिसे देख कर हर कोई हंसते-हंसते लोटपोट हो रहा है। वीडियो में एक स्कूली लड़के को उसकी क्लासमेट लड़की की ओर से लव लेटर (funny love letter video) मिलता है, लेकिन प्यार का जवाब देने के बजाय वह सीधा उस चिट्ठी को लेकर अपने टीचर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही लड़का लव लेटर लेकर टीचर के पास पहुंचता है, टीचर उससे मज़ाक में कहते हैं, “चलो पढ़ कर सुनाओ।” फिर क्या था, लड़का बिना किसी झिझक पूरा लेटर क्लास के सामने जोर-जोर से पढ़ने लगता है (schoolboy reads love note)। उसकी मासूमियत और आत्मविश्वास को देखकर क्लास में मौजूद सभी छात्र हँसी रोक नहीं पाते।