UP-बिहार समेत कई राज्यों में बच्चों की मौज, स्कूलों की टाइमिंग हुई चेंज

देश के कई हिस्सों, खासकर दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में इन दिनों घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला लिया है।