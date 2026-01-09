इन राज्यों में स्कूल के बच्चों की मौज, शीतलहर और घने कोहरे के चलते बढ़ाई छुट्टियां

स्कूलों की बढ़ी छुट्टियां (File Photo)
School Winter Vacation Extended: उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर के साथ घना कोहरा देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में चेतावनी जारी की है, जिसके चलते कई राज्य की सरकारों और जिला प्रशासनों ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ रहे असर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
दिल्ली और हरियाणा: दोनों राज्यों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों की विंटर वेकेशन 15 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। स्कूल 16 जनवरी से खुलेंगे।
पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर सभी स्कूल (प्री-नर्सरी से 12वीं तक) 13 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। स्कूल 14 जनवरी से खुलने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश: कई जिलों (जैसे लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, संभल आदि) में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 10 से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। कुछ जिलों में कई क्लासेज की टाइमिंग भी बदली गई है।
राजस्थान: कई जिलों (जैसे जयपुर, जालोर) में कक्षा 5वीं या 8वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद है।
अन्य राज्य: बिहार के कुछ जिलों और त्रिपुरा में भी छुट्टियां बढ़ाई गई हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में घना कोहरा और शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, खासकर सुबह के समय। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों को अनावश्यक बाहर न निकालें और ठंड से बचाव के उपाय करें।
