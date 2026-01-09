9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

इन राज्यों में स्कूल के बच्चों की मौज, शीतलहर और घने कोहरे के चलते बढ़ाई छुट्टियां

Winter Vacation 2026: शीतलहर और बढ़ते कोहरे को देखते हुए कई राज्यों की सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 09, 2026

स्कूलों की बढ़ी छुट्टियां (File Photo)

School Winter Vacation Extended: उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर के साथ घना कोहरा देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में चेतावनी जारी की है, जिसके चलते कई राज्य की सरकारों और जिला प्रशासनों ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ रहे असर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

इन राज्यों के स्कूलों में बढ़ाई छुट्टियां

दिल्ली और हरियाणा: दोनों राज्यों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों की विंटर वेकेशन 15 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। स्कूल 16 जनवरी से खुलेंगे।

पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर सभी स्कूल (प्री-नर्सरी से 12वीं तक) 13 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। स्कूल 14 जनवरी से खुलने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश: कई जिलों (जैसे लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, संभल आदि) में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 10 से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। कुछ जिलों में कई क्लासेज की टाइमिंग भी बदली गई है।

राजस्थान: कई जिलों (जैसे जयपुर, जालोर) में कक्षा 5वीं या 8वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद है।

अन्य राज्य: बिहार के कुछ जिलों और त्रिपुरा में भी छुट्टियां बढ़ाई गई हैं।

IMD की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में घना कोहरा और शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, खासकर सुबह के समय। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों को अनावश्यक बाहर न निकालें और ठंड से बचाव के उपाय करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Published on:

09 Jan 2026 10:21 am

Hindi News / National News / इन राज्यों में स्कूल के बच्चों की मौज, शीतलहर और घने कोहरे के चलते बढ़ाई छुट्टियां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.