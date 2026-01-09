इन राज्यों में स्कूल के बच्चों की मौज, शीतलहर और घने कोहरे के चलते बढ़ाई छुट्टियां

School Winter Vacation Extended: उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर के साथ घना कोहरा देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में चेतावनी जारी की है, जिसके चलते कई राज्य की सरकारों और जिला प्रशासनों ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ रहे असर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।