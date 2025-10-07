हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी ADGP ने गोली मारकर की आत्महत्या

सूत्रों के अनुसार, पूरन की हालिया तैनाती को लेकर विभाग में मनमुटाव था। मात्र आठ दिन पहले, 29 सितंबर 2025 को उनकी ट्रांसफर रोहतक की सुनारिया जेल में आईजी के पद पर हुई थी। यही वह जेल है जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम साध्वियों से यौन शोषण मामले में सजा काट रहे हैं। ट्रांसफर के बाद वे चंडीगढ़ लौटे थे, लेकिन नई पोस्टिंग को लेकर मानसिक तनाव में थे। हालांकि, पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक वजह का खुलासा नहीं किया है।