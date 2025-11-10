आडवाणी की तारीफ पर थरूर के खिलाफ हुई कांग्रेस तो भाजपा ने थामा हाथ, नाजी से कर दी इंदिरा की तुलना

कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए है। लंबे समय से कांग्रेस का हिस्सा रहे थरूर इन दिनों अपनी मोदी समर्थक विचारधारा के लिए अक्सर चर्चाओं में बने रहते है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ की है जिसके बाद एक बार फिर राजनीतिक दुनिया में हलचल मच गई है। थरूर ने आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर उनकी तारीफ करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था जिसके बाद कांग्रेस ने खुद को थरूर के इस बयान से अलग कर लिया था। जिसके बाद अब बीजेपी की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। थरूर के इस बयान ने एक बार फिर बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है।