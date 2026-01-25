शकील अहमद के राहुल गांधी को ‘डरपोक’ और ‘असुरक्षित’ बताने पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा…

Shashi Tharoor (Photo - IANS)
कांग्रेस (Congress) में इस समय खलबली मची हुई है। पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद (Shakeel Ahmad) ने हाल ही में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बारे में विवादित बयान देकर हंगामा मचा दिया है। अहमद ने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का हवाला देते हुए राहुल को 'डरपोक' और 'सबसे असुरक्षित नेता' करार दिया। अहमद ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और राहुल गांधी का फैसला ही अंतिम होता है। अहमद ने यह भी कहा कि राहुल को उन वरिष्ठ नेताओं से असुविधा है जो उनसे पहले राजनीति में आए थे और इसी वजह से वह यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को साथ रखते हैं जिससे युवा नेता वरिष्ठ नेताओं की जगह ले सके। अहमद के इस बयान पर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने प्रतिक्रिया जाहिर की है।
अहमद के बयान पर थरूर ने साफ कर दिया कि वह कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। पत्रकारों ने जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो थरूर ने कहा, "मैं हर किसी के बयानों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर शकील साहब ने यह कहा है, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा करना सही नहीं है।"
अहमद के राहुल पर दिए विवादित बयान के बाद बीजेपी (BJP) ने भी इस मामले पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला (Shehzad Poonawala) ने कहा, "राहुल को तो जनमत पहले ही नकार चुका है, लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खुद उन्हें नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते, यह बात अब स्पष्ट है। हाल ही का एक उदाहरण शकील अहमद हैं। अहमद ने बताया कि राहुल एक डरपोक, असुरक्षित और अपरिपक्व नेता हैं। वह एक मज़बूत कांग्रेस तो चाहते हैं, लेकिन एक मज़बूत कांग्रेस पार्टी नहीं; वह असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं।" प्रवक्ता प्रदीप भंडारी (Pradeep Bhandari) सहित अन्य कई नेताओं ने कहा कि पूर्व कांग्रेसी नेता के अपनी ही पार्टी के बारे में इस तरह के खुलासे से कांग्रेस का बंटाधार साफ दिख रहा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर भी अहमद के बयान का वीडियो शेयर कर राहुल पर तंज कसा है।
