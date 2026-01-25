शकील अहमद के राहुल गांधी को ‘डरपोक’ और ‘असुरक्षित’ बताने पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा…

अहमद के राहुल पर दिए विवादित बयान के बाद बीजेपी (BJP) ने भी इस मामले पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला (Shehzad Poonawala) ने कहा, "राहुल को तो जनमत पहले ही नकार चुका है, लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खुद उन्हें नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते, यह बात अब स्पष्ट है। हाल ही का एक उदाहरण शकील अहमद हैं। अहमद ने बताया कि राहुल एक डरपोक, असुरक्षित और अपरिपक्व नेता हैं। वह एक मज़बूत कांग्रेस तो चाहते हैं, लेकिन एक मज़बूत कांग्रेस पार्टी नहीं; वह असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं।" प्रवक्ता प्रदीप भंडारी (Pradeep Bhandari) सहित अन्य कई नेताओं ने कहा कि पूर्व कांग्रेसी नेता के अपनी ही पार्टी के बारे में इस तरह के खुलासे से कांग्रेस का बंटाधार साफ दिख रहा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर भी अहमद के बयान का वीडियो शेयर कर राहुल पर तंज कसा है।