इंद्राणी मुखर्जी के बेटों ने चुराए 7 करोड़ रूपये, बेटी के बयान से केस में आया ट्विस्ट, जानिए पूरा मामला

देश के सबसे चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) की बेटी विधि मुखर्जी ने अदालत में चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई के आरोपपत्र को झूठा और मनगढ़ंत बताया। साथ ही, विधि ने अपने सौतेले भाइयों, पीटर मुखर्जी के बेटों राहुल और राबिन पर 7 करोड़ रुपये से अधिक की रकम और करोड़ों के पुश्तैनी गहनों की चोरी का सनसनीखेज आरोप लगाया। इस बयान ने पूरे केस की दिशा को नया मोड़ दे दिया है।
शीना बोरा हत्याकांड की शुरुआत 2012 में हुई, जब इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप लगा। आरोपों के अनुसार इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर अप्रैल 2012 में शीना की हत्या की थी। शीना का शव रायगढ़ के जंगल में जला दिया गया था। यह राज 2015 में तब खुला, जब श्यामवर राय ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद हत्या का खुलासा किया। इंद्राणी को अगस्त 2015 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और वह 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हुईं।
मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में विधि मुखर्जी ने गवाही दी। उन्होंने सीबीआई के आरोपपत्र में दर्ज अपने बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह "झूठा, मनगढ़ंत और जबरन साइन करवाया गया" है। विधि ने दावा किया कि उन्होंने कभी भी सीबीआई या पुलिस के सामने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, बल्कि उनसे कुछ कागजों और खाली पन्नों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए।
विधि ने कोर्ट में यह भी बताया कि उनकी मां इंद्राणी को फंसाने की साजिश रची गई। उन्होंने पीटर मुखर्जी के बेटों राहुल और राबिन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि दोनों ने इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद उनके करोड़ों रुपये के पुश्तैनी गहने और 7 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी चुराई। विधि के अनुसार, इस चोरी को छिपाने और संपत्ति पर कब्जा करने के लिए राहुल और राबिन ने इंद्राणी को झूठे केस में फंसाया।
विधि ने कोर्ट में यह भी खुलासा किया कि शीना बोरा ने खुद को इंद्राणी की बहन के रूप में पेश किया था, जबकि वह उनकी बेटी थी। उनके रिश्ते तब बिगड़ने शुरू हुए, जब राहुल मुखर्जी उनके घर आने लगा। विधि के अनुसार, राहुल के आने और ड्रग्स से जुड़ी बातों ने शीना और इंद्राणी के रिश्तों में दरार डाल दी।
शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी और उनके पहले पति सिद्धार्थ दास की बेटी थी। इंद्राणी ने शीना को लंबे समय तक अपनी बहन के रूप में पेश किया। सीबीआई के अनुसार, शीना की हत्या का कारण उसका राहुल मुखर्जी के साथ प्रेम संबंध और संपत्ति विवाद था। शीना कथित तौर पर इंद्राणी को ब्लैकमेल कर रही थी और मुंबई में एक फ्लैट की मांग कर रही थी।
2015 में ड्राइवर श्यामवर राय की गिरफ्तारी के बाद इस मामले की परतें खुलीं। श्यामवर ने बताया कि इंद्राणी, संजीव खन्ना और उसने मिलकर शीना की गला घोंटकर हत्या की और शव को रायगढ़ के जंगल में जलाया। हालांकि, इंद्राणी ने बार-बार दावा किया है कि शीना जिंदा है और उसे गुवाहाटी या कश्मीर में देखा गया।