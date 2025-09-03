इंद्राणी मुखर्जी के बेटों ने चुराए 7 करोड़ रूपये, बेटी के बयान से केस में आया ट्विस्ट, जानिए पूरा मामला

शीना बोरा हत्याकांड की शुरुआत 2012 में हुई, जब इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप लगा। आरोपों के अनुसार इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर अप्रैल 2012 में शीना की हत्या की थी। शीना का शव रायगढ़ के जंगल में जला दिया गया था। यह राज 2015 में तब खुला, जब श्यामवर राय ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद हत्या का खुलासा किया। इंद्राणी को अगस्त 2015 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और वह 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हुईं।