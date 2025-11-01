सिद्धारमैया सरकार का बड़ा कदम, प्लास्टिक बोतलों पर बैन लगाने का आदेश

यह आदेश राज्य में प्लास्टिक के बढ़ते खतरे को कम करने और स्वास्थ्य तथा रक्षा करने के उद्देश्य से लिया गया है। सिद्धारमैया ने कहा, "पहले भी सरकारी पर्यावरण और पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उपयोग के निर्देश सरकारी बैठकों और आधिकारिक बैठकों में प्लास्टिक वॉटर बोतलों के उपयोग के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा, सभी सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों में चॉकलेट फेडरेशन (KMF) की 'नंदिनी' मशालों का अनिवार्य उपयोग करने का भी आदेश दिया गया है, जो स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिस को मजबूत करने की इच्छा रखता है।