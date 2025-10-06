बीजेपी में शामिल होंगी गायिका मैथिली ठाकुर!, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने पोस्ट शेयर कर दिए संकेत

तावड़े के शुभकामनाओं भरे इस संदेश के सामने आने के बाद से ही मैथिली के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली मैथिली सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि भर में अपने गीतों के लिए प्रसिद्ध है। इसी साल जुलाई में मैथिली 25 साल की हुई है और इतनी कम उम्र में मैथिली ने अपने दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैथिली ने 2011 में महज 11 साल की उम्र में जीटीवी के कार्यक्रम सारेगामापा लिटिल चैंप्स में हिस्सा लिया था जिसके बाद से उन्हें देश भर के घरों में पहचान मिली। इसके बाद से वह लगातार फिल्मो, भजनों और लोक गितों के जरिए नई सफलताएं हासिल कर रही है।