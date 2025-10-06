बीजेपी में शामिल होंगी गायिका मैथिली ठाकुर!, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने पोस्ट शेयर कर दिए संकेत

बीजेपी में शामिल होंगी गायिका मैथिली ठाकुर
बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। सूत्रों की मानें तो मैथिली आगामी विधानसभा चुनावों में दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी की सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती है। हालांकि बीजेपी या गायिका दोनों की ही तरफ से इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन हाल ही में मैथिली की बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसके बाद से उनके राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई है।
सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि तावड़े के बयान ने भी इन अटकलों की पूरी हवा दी है। तावड़े ने अपने एक्स अकाउंट पर मैथिली से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। तावड़े ने आगे लिखा, आज गृह राज्यमंत्री और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं।
तावड़े के शुभकामनाओं भरे इस संदेश के सामने आने के बाद से ही मैथिली के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली मैथिली सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि भर में अपने गीतों के लिए प्रसिद्ध है। इसी साल जुलाई में मैथिली 25 साल की हुई है और इतनी कम उम्र में मैथिली ने अपने दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैथिली ने 2011 में महज 11 साल की उम्र में जीटीवी के कार्यक्रम सारेगामापा लिटिल चैंप्स में हिस्सा लिया था जिसके बाद से उन्हें देश भर के घरों में पहचान मिली। इसके बाद से वह लगातार फिल्मो, भजनों और लोक गितों के जरिए नई सफलताएं हासिल कर रही है।
