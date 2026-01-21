SIR की फाइनल लिस्ट पर TMC विधायक की धमकी से मचा बवाल, ‘सब ठीक तो ठीक, वरना…’

बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब फरक्का विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम अपने समर्थकों के साथ फरक्का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गए। उस दौरान वहां वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा था। हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब समर्थकों ने कार्यालय परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और नारेबाजी शुरू कर दी। उपद्रवियों ने एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग न करने की भी खुली घोषणा कर दी।