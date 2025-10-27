चुनाव आयोग की पहले चरण में इन राज्यों में SIR करवाने की योजना, देशभर में विरोध की उठने लगी आवाजें

बिहार से जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "SIR ने बिहार में बहुत बढ़िया काम किया है और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य साफ है कि कोई भी अवैध मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए, और कोई भी वैध मतदाता छूटने नहीं चाहिए। दिल्ली बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि मतदाता सूची में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके दो वोट हैं या फिर जो अपनी जगह छोड़ कर चले गए हैं। लोकतंत्र को मज़बूत और पारदर्शी बनाने के लिए मतदाता सूची की एक बार फिर से समीक्षा की जानी जरूरी है।