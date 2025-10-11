साहब हम जिंदा है… बिहार वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने 5 लोगों को मृत किया घोषित

बिहार वोटर लिस्ट में 5 लोगों को मृत किया घोषित (X)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से एक महीने से भी कम समय पहले, धोरैया ब्लॉक के बत्सर गांव के कम से कम पांच निवासियों को उस समय हैरानी हुई, जब उन्हें मसौदा मतदाता सूची में "मृत" घोषित पाया गया। प्रभावित मतदाताओं में मोहन साह (सीरियल नंबर 2), संजय यादव (सीरियल नंबर 175), रामरूप यादव (सीरियल नंबर 211), नरेंद्र कुमार दास (सीरियल नंबर 364) और विश्वनाथ प्रसाद (सीरियल नंबर 380) शामिल हैं।
शुक्रवार को, इन पांच लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रदेव मंडल के नेतृत्व में बीडीओ (BDO) अरविंद कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा था, "महोदय, हम जिंदा हैं।" उन्होंने चिंता जताई कि इस त्रुटि के कारण वे अपने मताधिकार का उपयोग करने से वंचित हो सकते हैं।
बीडीओ अरविंद कुमार ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया और बीएलओ को फॉर्म-6 भरकर इनके नाम मतदाता सूची में पुनः शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
इससे पहले, चंपारण के बगही पंचायत के डुमरी गांव में 15 लोगों को मतदाता सूची में "मृत" दिखाया गया था। इसके अलावा, 2018 में मृतक सोनिया शरण और उनके बेटे मणित मणि, जिनकी मृत्यु फरवरी 2025 में हुई, को गलती से पात्र मतदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यहां तक कि 2016 में मृत लोगों के नाम भी मतदाता सूची में बने हुए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 243 सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
