साहब हम जिंदा है… बिहार वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने 5 लोगों को मृत किया घोषित

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से एक महीने से भी कम समय पहले, धोरैया ब्लॉक के बत्सर गांव के कम से कम पांच निवासियों को उस समय हैरानी हुई, जब उन्हें मसौदा मतदाता सूची में "मृत" घोषित पाया गया। प्रभावित मतदाताओं में मोहन साह (सीरियल नंबर 2), संजय यादव (सीरियल नंबर 175), रामरूप यादव (सीरियल नंबर 211), नरेंद्र कुमार दास (सीरियल नंबर 364) और विश्वनाथ प्रसाद (सीरियल नंबर 380) शामिल हैं।