सोशल मीडिया का ‘रिलेशनशिप एक्सपर्ट’ कपल घरेलू हिंसा के आरोपों में घिरा, पति ने सेट-टॉप बॉक्स से सिर पर किया वार

केरल के थ्रिसूर में रिलेशनशिप कोच गीगी मारियो ने अपने पति और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मारियो जोसेफ के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर मशहूर यह दंपति अब विवादों के घेरे में आ गए हैं।

कोच्चि

Devika Chatraj

Nov 13, 2025

रिलेशनशिप एक्सपर्ट कपल में विवाद (AI Image)

केरल के थ्रिसूर जिले में चालकुडी पुलिस ने मशहूर रिलेशनशिप कोच गीगी मारियो की शिकायत पर उनके पति और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मारियो जोसेफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गीगी ने आरोप लगाया है कि मारियो जोसेफ ने उन पर शारीरिक हमला किया और उनका मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त कर दिया।

गीगी मारियो और मारियो जोसेफ दंपति सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ प्रसिद्ध हैं। दोनों यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर "खुशहाल पारिवारिक जीवन" के टिप्स, रिलेशनशिप काउंसलिंग और रिश्तों को मजबूत बनाने वाले वीडियो पोस्ट करते हैं, जो अक्सर वायरल होते रहते हैं। लेकिन अब यही जोड़ी घरेलू हिंसा के गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई। मारियो जोसेफ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है।

इस खबर ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। फॉलोअर्स हैरान हैं कि जो दंपति दूसरों को रिश्ते सुधारने की सलाह देते हैं, उनके अपने घर में ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई। कई यूजर्स ने गीगी के समर्थन में पोस्ट किए, जबकि कुछ ने दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

Hindi News / National News / सोशल मीडिया का ‘रिलेशनशिप एक्सपर्ट’ कपल घरेलू हिंसा के आरोपों में घिरा, पति ने सेट-टॉप बॉक्स से सिर पर किया वार

