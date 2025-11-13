सोशल मीडिया का ‘रिलेशनशिप एक्सपर्ट’ कपल घरेलू हिंसा के आरोपों में घिरा, पति ने सेट-टॉप बॉक्स से सिर पर किया वार

गीगी मारियो और मारियो जोसेफ दंपति सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ प्रसिद्ध हैं। दोनों यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर "खुशहाल पारिवारिक जीवन" के टिप्स, रिलेशनशिप काउंसलिंग और रिश्तों को मजबूत बनाने वाले वीडियो पोस्ट करते हैं, जो अक्सर वायरल होते रहते हैं। लेकिन अब यही जोड़ी घरेलू हिंसा के गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई है।