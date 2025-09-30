सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से भड़का विवाद, खुल कर बोले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव

Ladakh Protest Crackdown: भारत के लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन (Ladakh Protest Crackdown) अब हिंसक रूप ले चुका है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने केंद्र सरकार पर दमनकारी नीतियों का आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों की जायज मांगों को कुचल रही है। योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि 2019 में धारा 370 हटाने के बाद सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा या कम से कम विधानसभा देने का वादा किया था। उन्होंने याद दिलाया कि करगिल युद्ध में लद्दाख के लोगों ने सेना का साथ दिया था, लेकिन आज उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। यादव ने कहा, "लद्दाख के लोग अपनी संस्कृति, पर्यावरण और अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है।" उन्होंने चेतावनी दी कि यह दमन क्षेत्र में असंतोष और बढ़ाएगा।