सोनम वांगुचक को बिना सबूत के किया गिरफ्तार! लद्दाख डीजीपी के वायरल वीडियो का क्या है सच

वीडियो को डीपफेक बताते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा- लद्दाख के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) डॉ. एसडी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को बिना किसी सबूत के भारतीय रक्षा मंत्री के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था। हालांकि लद्दाख डीजीपी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।