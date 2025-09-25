Leh Violence: लेह हिंसा के बाद CBI जांच के दायरे में आया सोनम वांगचुक का संस्थान, अवैध तरीके से फंड जुटाने का लगा आरोप

Leh Violence: लेह में बुधवार को हुई हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का संस्थान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच के दायरे में आ गया है। सोनम वांगचुक और संस्थान पर विदेश से फंडिंग मिलने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने कहा कि 2 महीने से जांच चल रही है लेकिन अभी तक कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि वांगचुक ने इस साल फरवरी में पाकिस्तान की भी यात्रा थी, उसको लेकर भी सवाल उठ थे।