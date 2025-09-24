Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

लद्दाख में Gen-Z ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, BJP ऑफिस में लगाई आग; पुलिस पर भी बोला हमला

Leh Students Protest: लेह में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में जेन-जी ने बुधवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया।

लेह

Ashib Khan

Sep 24, 2025

लद्दाख में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (Photo-X)

Leh Gen-Z Protest: लद्दाख के लेह शहर में बुधवार को जेन- जी (Gen-Z) ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान जेन-जी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने CRPF की गाड़ी को भी आग लगा दी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन किया। सोनम वांगचुक बीते कई महीनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। 

सड़कों पर उतरे छात्र

बता दें कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर गए। वे अपनी राज्य की मांग पर अड़े रहने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं और आज पूर्ण बंद का आह्वान किया। 

बीजेपी कार्यालय में लगाई आग

गुस्साएं प्रदर्शनकारियों ने लेह स्थित बीजेपी ऑफिस पर हमला किया और आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान सीआरपीएफ के एक वाहन को भी जला दिया। जवाब में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। 

6 अक्टूबर को बुलाई बैठक

बता दें कि लद्दाख में पूर्ण राज्य के मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में हिंसा की यह पहली घटना है। केंद्र ने लद्दाख के लोगों की मांगों पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है।

सोनम वांगुचक कर रहे भूख हड़ताल

पिछले दो सप्ताह से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने तथा इस क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। पिछले तीन सालों में लद्दाख में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ा है। दरअसल, वहां के लोग बार-बार अपनी भूमि, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।

जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा

5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया था। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख को भी लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। 

Updated on:

24 Sept 2025 02:54 pm

Published on:

24 Sept 2025 02:51 pm

Hindi News / National News / लद्दाख में Gen-Z ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, BJP ऑफिस में लगाई आग; पुलिस पर भी बोला हमला

