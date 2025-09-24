लद्दाख में Gen-Z ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, BJP ऑफिस में लगाई आग; पुलिस पर भी बोला हमला

Leh Gen-Z Protest: लद्दाख के लेह शहर में बुधवार को जेन- जी (Gen-Z) ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान जेन-जी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने CRPF की गाड़ी को भी आग लगा दी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन किया। सोनम वांगचुक बीते कई महीनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है।