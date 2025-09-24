Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

लेह में हिंसक प्रदर्शन के बीच धारा- 163 लागू, सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की ये अपील

हिंसक प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, साथ ही उन्होंने युवाओं से शांति बनाए रखने और हिंसा नहीं करने की अपील की है।

लेह

Ashib Khan

Sep 24, 2025

सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन (Photo-IANS)

Ladakh Statehood Protest: लद्दाख के लेह में बुधवार को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला किया और आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। वहीं भीड़ ने CRPF के वाहन को भी आग लगा दी। छात्रों का यह प्रदर्शन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर किया।

सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

बता दें कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अपील भी की है। उन्होंने युवाओं से शांति बनाए रखने और हिंसा नहीं करने की अपील की है।

गांधीवादी सिद्धांतों से आंदोलन होगा सफल

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि हमारा आंदोलन तभी सफल होगा जब यह शांति और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित होगा। उन्होंने पुलिस से लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है तो इससे स्थिति बिगड़ सकती है।

लेह में धारा- 163 लागू

शहर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। वहीं व्यवस्था बहाल करने के लिए लेह में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।

गृह मंत्रालय ने समिति का किया था गठन

इससे पहले गृह मंत्रालय ने 2 जनवरी 2023 को लद्दाख में लंबे समय लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। बता दें कि समिति और एलएबी व केडीए के संयुक्त नेतृत्व के बीच 27 मई को आखिरी दौर की बातचीत हुई थी। इस बैठक के बाद लद्दाख में अधिवास नीति लागू हुई। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई। 

Updated on:

24 Sept 2025 04:59 pm

Published on:

24 Sept 2025 04:58 pm

Hindi News / National News / लेह में हिंसक प्रदर्शन के बीच धारा- 163 लागू, सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की ये अपील

