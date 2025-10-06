जोधपुर जेल से सोनम वांगचुक का पहला संदेश, लेह हिंसा की न्यायिक जांच होने तक जेल में रहने को तैयार

सोनम के वकील के अनुसार, उनकी आमजन से अपील है की कि वे शांति व एकता बनाए रखें। सच्चे गांधीवांदी शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष जारी रखें। बता दें कि सोनम की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस याचिका में वांगचुक की एनएसए के तहत की गई गिरफ्तारी को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था, जब लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे।