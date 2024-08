Sonia Gandhi ने दिया जीत का फॉमूर्ला, कहा- चारों राज्यों में चुनाव के बाद बदल जाएगी राष्ट्रीय राजनीति, PM मोदी पर किया जोरदार हमला

Sonia Gandhi ने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पीएम दुनिया में हर जगह की यात्रा पर जाते हैं लेकिन वह मणिपुर नहीं जाते।

Assembly Elections will held in Maharashtra, Haryana, Jharkhand and Delhi: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कहा कि वह यह कहने का साहस रखती हैं कि लोकसभा चुनाव की तरह अगले कुछ महीनों में होने वाले चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड व दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जीत का फार्मूला भी बता दिया। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव के मूमेंटम को बरकरार रखना है। हमें आत्मसंतुष्ट और अतिआत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। माहौल हमारे पक्ष में है लेकिन हमें जीत की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। बैठक में वायनाड भूस्खलन पीड़ितों को सांत्वना भी दी गई।

PM क्यों नहीं जाते मणिपुर? सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में अकेले जम्मू क्षेत्र में 11 आतंकी हमले (11 Terrorist Attack in Jammu and Kashmir in a month) हुए हैं। यह घटनाएं सरकार के ‘जम्मू-कश्मीर में सब कुछ ठीक है’ के दावे का मजाक उड़ा रही हैं। इसी तरह पीएम पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे हैं लेकिन वह मणिपुर जाने और हालात को सामान्य करने की पहल से इनकार करते नजर आ रहे हैं। ‘किसानों-युवाओं के साथ रोज हो रहा है अन्याय’ सोनिया गांधी ने कहा कि किसानों और युवाओं की मांगों को बजट में नजरअंदाज किया गया है। केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच भ्रम की स्थिति है क्योंकि देशभर में करोड़ों परिवार बढ़ती बेरोजगारी (Unemployment) और महंगाई (Inflation) से तबाह हो गए हैं। पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का विश्वास नष्ट हो गया है। एनसीईआरटी, यूजीसी और यूपीएससी जैसे संवैधानिक निकायों का पेशेवर चरित्र और स्वायत्तता पूरी तरह से नष्ट हो गई है। NDA सरकार का जनगणना कराने का इरादा नहीं सोनिया ने कहा कि 2021 से पेंडिंग जनगणना को कराने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इसकी वजह से हमें देश की जनसंख्या, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के बारे में मालूम नहीं चल रहा है। इसके चलते हमारे करीब 12 करोड़ नागरिक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ से वंचित हैं। नहीं लिया सबक, डराने-बांटने का काम जारी सोनिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के झटके से मोदी सरकार सबक लेगी लेकिन वे समुदायों को बांटने, डराने और दुश्मनी का माहौल फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह भाजपा का राजनीतिक और वैचारिक आधार है। यह भी पढ़ें – Caste Row Video: अनुराग ठाकुर का वीडियो PM ने किया शेयर, कहा- सभी को सुनना चाहिए, कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ कर दी शिकायत

