राष्ट्रीय

‘सोनिया गांधी’ बीजेपी की तरफ से लड़ेगी पंचायत चुनाव!

केरल के पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। मुन्नार में बीजेपी ने ऐसी महिला को टिकट दिया है जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 03, 2025

'Sonia Gandhi' of BJP

'Sonia Gandhi' of BJP (File Photo)

केरल (Kerala) के आगामी पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में बीजेपी (BJP) ने एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। बीजेपी ने मुन्नार (Munnar) के नल्लाथन्नी वॉर्ड से 'सोनिया गांधी' (Sonia Gandhi) नाम की एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। बीजेपी के इस फैसले ने कांग्रेस (Congress) की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि इस रणनीतिक फैसले से नल्लाथन्नी वॉर्ड पर बीजेपी की जीत की संभावना काफी बढ़ गई है और कांग्रेस के साथ ही स्थानीय राजनीतिक पार्टियों में भी खलबली मच गई है।

कौन है बीजेपी की 'सोनिया गांधी'?

बीजेपी की 'सोनिया गांधी' एक स्थानीय 34 वर्षीय महिला है। सोनिया का जन्म दिवंगत दुरे राज के घर हुआ था, जो एक मजदूर होने के साथ ही कांग्रेसी समर्थक भी था। इसी वजह से उसने अपनी बेटी का नाम तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सम्मान में रखा था। बचपन से ही दुकान में काम करने वाली सोनिया की विचारधारा शादी के बाद बदली और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा।

पति भी बीजेपी के सदस्य

सोनिया के पति सुभाष भी बीजेपी में है। वह मुन्नार पंचायत के बीजेपी महासचिव है। पति की वजह से ही सोनिया ने बीजेपी से जुड़ने का फैसला लिया।

सोनिया का पहला चुनाव

केरल में पंचायत चुनाव सोनिया के जीवन का पहला चुनाव है जिसमें वह नल्लाथन्नी वॉर्ड (वॉर्ड नंबर 16) से उम्मीदवार है। इस चुनाव में सोनिया का मुकाबला कांग्रेस की मंजुला रमेश और सीपीआई(एम) की वलारमती से है।

क्या है बीजेपी की रणनीति?

सोनिया को टिकट देने के पीछे बीजेपी की रणनीति है उनके नाम का फायदा उठाना। कई लोग बीजेपी की 'सोनिया गांधी' और कांग्रेस की सोनिया गांधी के बीच भ्रमित हो सकते हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है।

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

03 Dec 2025 09:19 am

Published on:

03 Dec 2025 09:16 am

