‘सोनिया गांधी’ बीजेपी की तरफ से लड़ेगी पंचायत चुनाव!

केरल (Kerala) के आगामी पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में बीजेपी (BJP) ने एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। बीजेपी ने मुन्नार (Munnar) के नल्लाथन्नी वॉर्ड से 'सोनिया गांधी' (Sonia Gandhi) नाम की एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। बीजेपी के इस फैसले ने कांग्रेस (Congress) की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि इस रणनीतिक फैसले से नल्लाथन्नी वॉर्ड पर बीजेपी की जीत की संभावना काफी बढ़ गई है और कांग्रेस के साथ ही स्थानीय राजनीतिक पार्टियों में भी खलबली मच गई है।