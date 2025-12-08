भीषण आग की चपेट में कई दुकान और फर्नीचर गोदाम, सब कुछ जलकर हुआ राख, राहत कार्य में जुटी फायर ब्रिगेड

Srinagar Fire Accident: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित मुनवराबाद इलाके में दुकानों और एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। मौके पर कई फायर टेंडर तैनात हैं और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।