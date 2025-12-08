8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भीषण आग की चपेट में कई दुकान और फर्नीचर गोदाम, सब कुछ जलकर हुआ राख, राहत कार्य में जुटी फायर ब्रिगेड

Fire In Srinagar: श्रीनगर के मुनवराबाद इलाके में दुकानों और एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई है। फायर बिग्रेड आग बुझाने में जुटीं है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 08, 2025

Fire In Srinaga

लेटेस्ट तस्वीर: दुकानों और फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग (इमेज सोर्स: ANI)

Srinagar Fire Accident: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित मुनवराबाद इलाके में दुकानों और एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। मौके पर कई फायर टेंडर तैनात हैं और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।

घटना में नुकसान का आंकलन अब तक नहीं हो पाया है। किसी के हताहत होने की जानकारी भी फिलहाल नहीं मिली है। मौके पर पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस आग की वजह क्या थी, इसकी पुष्टि अभी बाकी है।

घटनाक्रम से जुड़ी और ताजा जानकारी जल्द साझा की जाएगी। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पत्रिका डॉट कॉम के साथ…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

fire accident

fire incident

Published on:

08 Dec 2025 02:12 am

Hindi News / National News / भीषण आग की चपेट में कई दुकान और फर्नीचर गोदाम, सब कुछ जलकर हुआ राख, राहत कार्य में जुटी फायर ब्रिगेड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.