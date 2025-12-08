भीषण आग की चपेट में कई दुकान और फर्नीचर गोदाम, सब कुछ जलकर हुआ राख, राहत कार्य में जुटी फायर ब्रिगेड

लेटेस्ट तस्वीर: दुकानों और फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग (इमेज सोर्स: ANI)
Srinagar Fire Accident: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित मुनवराबाद इलाके में दुकानों और एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। मौके पर कई फायर टेंडर तैनात हैं और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
घटना में नुकसान का आंकलन अब तक नहीं हो पाया है। किसी के हताहत होने की जानकारी भी फिलहाल नहीं मिली है। मौके पर पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस आग की वजह क्या थी, इसकी पुष्टि अभी बाकी है।
घटनाक्रम से जुड़ी और ताजा जानकारी जल्द साझा की जाएगी। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पत्रिका डॉट कॉम के साथ…
